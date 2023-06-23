رامي صبري يشعل النيران ضد تامر عاشور.. الأخير يلتزم الصمت والجمهور يسخر من الأول (شاهد)

أشتعلت الأجواء بين الفنان تامر عاشور ورامي صبري، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رد صبري بالرد علي تصريحات تامر عاشور الذي أصدرها أثناء ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية.

رامي صبري وتامر عاشور

رامي صبري يشعل النيران وتامر عاشور لا يبالي

نشر رامي صبري ستوري ردا ناريا علي تامر عاشور معلقا :"شكرا يا تمورا على كلامك عني، ودايما لما بيكلموني إني أعمل حفلة وأني أختار حد معايا في أي حفل خارج أو داخل مصر بختارك أنت أول واحد لأنك فنان وموهوب جدا جدا، وتستحق إنك تكون معايا في حفل واحد وعلى مسرح واحد وجنبي في دعايا الحفل كمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".

رامي صبري وتامر عاشور

وصرح تامر عاشور، ردا على سؤال أسما إبراهيم، حول أخذ رامي صبري أجر أكبر منه في حفلهم بالكويت، قائلا :"أنا معرفش هو أخذ كام ولكن حتى لو رامي طلب أكتر مني بعشر مرات فهو يستحق، ولكن هي مش بالسعر، هي باختيار الأغاني والجمهور".

رامي صبري وتامر عاشور

تامر عاشور يرفع شعار "الصمت لغة العظماء"

ولم يعلق تامر عاشور على الاستوري التي قام رامي صبري بكتابتها ولكن الجمهور سخر من رامي صبري واعتبر ان ما كتبه اهانة ولا يصح خاصة وان تامر عاشور لم يسئ إلى رامي صبري.

رامي صبري وتامر عاشور

ردود أفعال الجمهور علي الأبواب المشتعلة بين رامي صبري وتامر عاشور

جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "من الواضح يا جماعة إن احنا فعلا محتاجين نمنع السوشيال ميديا عن بعض الفنانين والممثلين والإعلاميين، ونمنع المايكات لأن فيه عملية تشويه بسبب شوية جهل ونقص ومرض البعض، والموضوع زي ما ليه فوايد كتيرة ليه أضرار كتيره أوي وده مثال بسيط الأستاذ رامي صبري بيكلم تامر عاشور علي إنه فنان صاعد وبيقولوا تستحق تبقي معايا ده عبث ونقص وقلة أدب".

رامي صبري وتامر عاشور

وجاء أحد التعليقات كالتالي: "رامي صبري بيتكلم عن تامر عاشور على إنه فنان مبتدئ وهو بيعطف عليه وبيطلعه معاه وكده، وناسي إن في بينهم علاقة قوية جدًا وهي إن تامر عاشور يبقى عم رامي صبري".