حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه السوداني في الطالبية

قررت نيابة الجيزة بحبس المتهم بإنهاء حياة شاب سودانى الجنسية لصديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة معه بسبب خلافات بينهما في الطالبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

حبس قاتل صديقه السوداني في الطالبية

وقد كشفت التحقيقات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه سوداني الجنسية بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر المتهم هاربا.

مقتل شاب بالطالبية

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الطالبية ، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سوادني الجنسية مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما امرت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد، وذلك داخل حقائب خاصة بهم، وأمرت النيابة من ضباط المباحث المختصة بسرعة إنهاء التحريات التكميلية حول الواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة؛ عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط 3 أشخاص، بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة"، مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد.

وفي ذات الوقت بمواجهة المتهمين، أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وقد أسفرت جهودها في منطقة السحر والجمال عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وبحوزته (كمية من مخدرالهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).