مصر تتصدر ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح

مصر، استطاعت مصر تحقيق إنجاز تاريخي بتصدرها جدول ترتيب ميداليات بطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



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نتائج مميزة لمنتخب مصر ببطولة إفريقيا للسلاح:

سيطر لاعبو الفراعنة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

تعد هذه هي أفضل نتيجة لمنتخب مصر في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

منتخب مصر للسلاح

منتخب مصر للسلاح

حصد الميداليات الذهبية كل من زياد السيسي بسلاح السيف ومحمد ياسين بسيف المبارزة ويارا الشرقاوي ومحمد حمزة فى سلاح الشيش بالإضافة إلى 6 ميداليات للفرق لجميع أسلحة السيدات والرجال.



أما على صعيد الميداليات الفضية فقد توَّجَ بها كل من أدهم معتز وندى حافظ بسلاح السيف ومحمد السيد بسيف المبارزة ونورا منير وعلاء أبوالقاسم بسلاح الشيش، فيما حصد البرونزية كل من آية حسين بسيف المبارزة ومحمد عامر ومريم الدغيدي بسلاح السيف وأحمد السيد بسيف المبارزة بالإضافة إلى محمد حسن وعبدالرحمن طلبة في سلاح الشيش.

منتخب مصر للسلاح

منتخب مصر للسلاح

يذكر أن منتخب السلاح العام الماضي قد حقق 21 ميدالية أيضًا بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بالبطولة التي أقيمت في المغرب عام 2022.

ضمَّ جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما تكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت، بينما ضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

منتخب مصر للسلاح

منتخب مصر للسلاح

منتخب مصر للسلاح



بالإضافة إلى د. محمد الجمال مخطط الأحمال، محمد صبري معد بدني، د. محمد عبداللطيف المعد النفسي، د. أيمن غنيم المدير الإداري للمنتخب، عمرو الشرقاوي إداري سيف وسيف مبارزة، محمد فهمي إداري الشيش.

فيما يضم الجهاز الطبي: دكتور حسن كمال رئيس الجهاز الطبي،

د. محمد الششتاوي أخصائي علاج طبيعي، د. أحمد عبدالقادر أخصائي تأهيل بدني وحركي، د. أحمد عزت أخصائي علاج طبيعي، د. غادة عاطف أخصائية تأهيل بدني وحركي، د. سمر علي أخصائية علاج طبيعي.

شهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، إذْ حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة من أجل التأهل لأوليمبياد باريس 2024.