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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ختام فعاليات مبادرة "انت بداية الحكاية" ببني مزار

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا، اللقاءات الحوارية لمبادرة “انت بداية الحكاية” لمسابقة الشباب صناع القرار، وذلك بقاعة مركز شباب مدينة بني مزار.

اختتام اللقاءات الحوارية لمبادرة “انت بداية الحكاية” 

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وشارك في مبادرة "انت بداية الحكاية" مجموعة من أعضاء مراكز الشباب التابعة لإدارة الشباب، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والتى استمرت على مدار خمسة جلسات حوارية، بدءا من مديرية الشباب والرياضة، ثم بإدارات ملوى وديرمواس ومغاغة وبنى مزار.
   
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وحاضر في هذه الندوة عدد من المحاضرين بمؤسسة القادة، وهم أحمد نشأت، ومؤمن حسين ومحمد عبد المنعم، وبدأت الحوارات المفتوحة بين مجموعات الشباب والمحاضرين، بطرح الأفكار ومناقشتها، والإثراء الفكري لخلق مزيدا من التنمية الفكرية البناءة، وكان ذلك بحضور كل من مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار، ومسئولي البرلمان بالإدارة شحاتة رجب قناوي ومراكز الشباب، والمنسق الإعلامي بالإدارة حسن ابو بكر معاذ. 

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،مندي محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اشراف ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ،ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن

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