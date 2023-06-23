المنيا يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة بروكسي بالإسكندرية

خاض فريق المنيا لكرة القدم، بقيادة المدير الفني نبيل رامبو أول مران له في محافظة الإسكندرية، على ملعب الأوليمبي، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق بروكسي، الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية.

فريق المنيا يستعد لبروكسي الأحد المقبل:

وحرص على مرافقة بعثة الفريق كل من خالد فايز أمين الصندوق، نور مدكور المشرف على الفريق، شادي عادل، والمهندس علي بهاء أعضاء مجلس الإدارة، وحضروا مران الفريق لمؤازرة اللاعبين، وكان قد اختتم فريق المنيا تدريباته أمس، وغادروا صباح باكر اليوم الجمعة للإسكندرية.

تدريبات فريق المنيا

ويدخل في معسكر لمدة يومين يتخلله بعض التدريبات، قبل أن يواجه بروكسي عصر الأحد، كما يواجه فريق المنيا المصرية للاتصالات يوم 9 يوليو، في ختام مباريات دورة الترقي المؤهلة للمحترفين، على أن يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني، ويهبط صاحب المركز الثالث.



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وفي سياق آخر، علق محمد حامد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي، على خسارة فريقه أمام الزمالك والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

قال محمد حامد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عملنا على استغلال نقاط ضعف الزمالك وعملنا لمدة أسبوع على تحفيظ اللاعبين جيدًا".

أضاف مدرب بروكسي: "نحن نادي تم إنشاؤه في 2019 فقط وقدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك"

وتابع: "توقعت أن يعتمد أوسوريو على نفس طريقة اللعب الذي اعتمد عليها خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بارتكاز واحد ولكنه فاجئني بتغيير طريقة اللعب، والتحكيم كان عليه جزء من أسباب هزيمتنا".

