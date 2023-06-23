تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

الأمن ..يضبط ديلر الهيروين في منطقة السحر والجمال بالشرقية

وقد أسفرت جهودها في منطقة السحر والجمال عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وبحوزته (كمية من مخدرالهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من مقطعات اللحوم "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وقد أسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن أسيوط عن ضبط "أحد الأشخاص–له معلومات جنائية"، وبحوزته "كمية من مخدر الآيس “الشابو”- مبلغ مالى–2 هاتف محمول- سلاح أبيض – ميزان حساس".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.