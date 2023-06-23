بوسي: أحمد السبكي مستغلنيش والغناء فلوسه أكثر من التمثيل

حلت المطربة بوسي ضيفة ببرنامج "حبر سري" والتي تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وأجابت عن تفضيلها للغناء أكثر أم التمثيل.

بوسي

وأكدت بوسي خلال حوارها مع أسما إبراهيم، أن نجاح دورها في مسلسل "الحساب يجمع" جعلها تشعر بأنها لم تمثل قبل ذلك، والمخرج هاني خليفة أخرج ما فيها من ممثلة وليس كمطربة، قائلة: "مش تقصير مني اختيار الأدوار والمخرجين شايفيني في حته معينة ولكن في هذا المسلسل مخدونش مطربة".

وأضافت بوسي أن كل المسلسلات التي شاركت فيها مع نجوم من العيار الثقيل، ولكن في الأفلام الوضع اختلف، حيث كشفت أن المنتج أحمد السبكي لم يستغل موهبتها بشكل كافي، ويعطيها الأدوار التي تتناسب معها كمطربة وليست ممثلة.

وقالت بوسي عن السبكي: "ممكن أحمد السبكي ميكنش شايفني بوسي والأفلام دي نفعتني في الأغاني وكان ممكن يستغلني أحسن بكتير".

وأضافت: "الحج أحمد السبكي بحبه وممكن هو شايفين في حته مطربة ونعمل أفلام تجارية".

بوسي: الغناء بيجيب فلوس أكثر من التمثيل

وكشفت بوسي أنها تهتم هذه الفترة بالغناء أكثر من التمثيل، قائلة: "تركيزي حاليًا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانًا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات".

بوسي وزوجها هشام ربيع

حبس هشام ربيع زوج بوسي بتهمة سرقة شيكات بـ8 ملايين من طليقها

اتهم طليق المطربة بوسي زوجها هشام ربيع بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه.

وتوالت النيابة العامة جهودها في التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، كما تم تكليف الجهات المعنية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وعرض آراء الشهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

وبتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء في نص البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين لتورطهم في سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.