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الجمعة 23 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

بوسي بخصر ممشوق وملامح جذابة في أحدث ظهور

بوسي
بوسي

تداولت صور للمطربة الشعبية بوسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها مع الإعلامية أسما إبراهيم خلال برنامج "حبر سري"، على قناة "القاهرة والناس"، لتخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها.

 

بوسي وأسما إبراهيم

وبدت بوسي بإطلالة جذابة، فإختارت فستان باللون الأسود، وتميز بقصة مُجسمة وقماش متعدد الطيات؛ ليعطي قوام ممشوق وجذاب، وتميز بأكمام مصنوعة من التُل الشفاف، لإضافة لمسة أنثوية مثيرة.

 

وانتعلت بوسي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود؛ ليتناغم مع لون الفستان، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت عقد عريض وكبير الحجم، بالإضافة لأقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتم في احدى اليدين.

 

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بوسي تطرح "مسولى وصبحوا" بلمسات عزيز الشافعي

بوسي

 

ومن الناحية الجمالية، ظهرت الفنانة بوسي بتصفيفة شعر مميزة، فقامت برفع شعرها، لإعطائه "فوليوم" أي يكون الشعر عالٍ قليلًا لبس ملتصق في الرأس، وتركته يتدلى على كتفيها وظهرها بشكل ويفي وناعم، ووضعت الغُرة على أحد الجانبين بتصفيفة ناعمة وجميلة.

 

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رد فعل غير غريب من بوسي على حبس زوجها هشام ربيع

ووضعت بوسي مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ لتظهر بلوك ناعم غير مبالغ فيه، ويتماشى مع لون بشرتها.

 

بوسي وهشام ربيع

حبس هشام ربيع زوج بوسي بتهمة سرقة شيكات بـ8 ملايين من طليقها

اتهم طليق المطربة بوسي زوجها هشام ربيع بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه، وتمكنت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه.

 

وتوالت  النيابة العامة جهودها في التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، كما تم تكليف الجهات المعنية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وعرض آراء الشهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

 

و بتلقي  قسم شرطة المقطم،  بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وجاء في نص  البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين لتورطهم في سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

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