بوسي تعتذر عن مسلسل بطولة ياسر جلال وتكشف السبب

أوضحت المطربة بوسي خلال استضافتها ببرنامج "حبر سري" والتي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، السبب الرئيسي لاعتذارها عن أحد المسلسلات الذي ظهر ضمن السباق الرمضاني، وكشفت عن بطل المسلسل.

بوسي

بوسي تكشف سبب رفضها مسلسل مع ياسر جلال

كشفت الفنانة والمطربة بوسي في حبر سري عن آخر عمل فني عرض عليها ولم توافق عليه، والذي كان من بطولة النجم ياسر جلال ولكن ليس في رمضان الماضي، قائلة: "كان معروض عليا مسلسل مع ياسر جلال في رمضان وكان نفسي اشتغل معاه وهو محترم والدور مكنش كبير".

وأوضحت بوسي أن أحد أسباب اعتذارها أيضًا كانت الأمور المادية وفي النهاية لم نتوافق، ولكن تتمنى العمل مع ياسر جلال والعمل مع أي ممثل يضيف لتاريخها الفني.

بوسي تنتبه للغناء و"تركن" التمثيل على جنب

وتابعت: "تركيزي حاليا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات".

المطربة بوسي

ما لا تعرفه عن المطربة بوسي

ويُعرف أن اسم المطربة "بوسي" الحقيقي هو: ياسمين محمد شعبان، وولدت في 1 سبتمبر 1981 بالقاهرة وهي مغنية شعبية وممثلة مصرية، وبدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم "آه يا دنيا" ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضًا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق، وآخر مسلسل لها كان مع النجمة يسرا في "الحساب يجمع"، ويعد أكثر الأعمال المفضلة لديها والتي تراه هو السبب في الكشف عن مواهبها في التمثيل ليس فقط الغناء.

مسلسل الحساب يجمع

أحداث مسلسل الحساب يجمع

ويدور أحداث مسلسل الحساب يجمع في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة (يسرا) مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ اﻷطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها وعلاقاتها المتشعبة نكتشف الكثير من اﻷسرار المخبوءة والمشاكل التي لا تنتهي.

وشارك في العمل يسرا وبوسي، وكريم فهمي ومحمود عبد المغني وإيمان العاصي وندى موسى وتامر حبيب ومراد مكرم وناردين فرج وسحر حسن وصفوة ومحمد سليمان، وديانا هشام وحازم إيهاب وتوني ماهر، وعايدة رياض.