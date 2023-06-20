طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنافذ مديرية الزراعة والمجمعات ببورسعيد

محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى جاهزان لإستقبال عيد الأضحى

أعلنت قطاعات التموين ببورسعيد عن كامل إستعدادتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث تابعت الرقابة التموينية برئاسة محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حركة الأسواق والشوادر والمجمعات الإستهلاكية التى بدأت فى عرض منتجاتها من اللحوم المذبوحة والمعدة للبيع أو المجمدة أو اللحوم الحية ، وإنتشرت مجموعات العمل والرقابة على كافة الأحياء خاصة فى منطقة الضواحى ومناطق تربية المواشى والخراف ، كما أعلنت قطاعات التموين والرقابة عن إستعداد مجزر المحافظة لتلقى المواطنين فى الذبح داخل المجزر بعد تطوير الخدمات المقدمة بالمجزر لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن العمل يسير بصورة طبيعية فى الوقت الحالى لذبح الماشية التى تعرض فى المحلات والشوادر ، وتم تشديد الرقابة على كافة المنافذ .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد قام بجولة على محطة تسمين الماشية وتفقد سير العمل داخل المحطة ومعرفة أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة والتى تشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال عيد الأضحى ، بعدما حققت المحطة أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية وتحويلها لمركز توزيع اللحوم للمحافظات المجاورة وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر ، حيث تعمل العنابر بكامل طاقتها وأعلن محافظ بورسعيد عن توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي إحتياجات المواطنين وتوافر توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة ، وأن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني مؤكدا أنه غير مسموح بذبح الأضاحي في الشوارع وغير الأماكن المخصصة لها ، وأن مجزر بورسعيد يقوم بالذبح الٱمن مع توافر الطب البيطري وبأسعار مناسبة فضلا عن إمكانية توزيع الأضاحي لمستحقيها لمن يرغب من المواطنين .

على جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن وصول لحوم ودواجن برازيلى مجمدة بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ، وتباع اللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 160جنيه للكليو ، والدواجن البرازيلى المجمدة، بسعر 102 جنيه لـ 1200 جرام .

وتابعت مديرية التموين ببورسعيد التشغيل التجريبى لمنفذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالمنفذ المخصص بمديرية الزراعة ببورسعيد والتى طرحها الدكتور حسنى عطية المدير العام تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإستعداداً لعيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ببورسعيد والإطمئنان على جودة اللحوم المعروضة من حيث وجود الأختام على اللحوم من المجازر الحكومية وتاريخ الذبح والرقم الكودي للمجزر ونوع الذبيحة.