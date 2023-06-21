الزراعة تبحث استغلال أصولها بالمحافظات لتحقيق أفضل عائد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة الأصول التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الادارة المركزية المحطات البحثيه، المحطه البحثية بجنوب التحرير بمدينة بدر ومزرعة علي مبارك، فضلا عن مزرعة الثروه الحيوانية التابعه للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.

اقرأ أيضا.. الزراعة تستقبل عيد الأضحى بضخ اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق

متابعة الأصول المملوكة للوزارة

وقال صالح إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، بمتابعة الاصول المملوكة للوزارة، ومتابعة سير العمل، والتأكد من استغلال تلك الأصول بالشكل الاقتصادي لتحقيق عائد يتناسب مع مقوماتها.

وتبلغ مساحة مزرعة علي مبارك والمحطة البحثية بجنوب التخرير حوالي 80 فدانا، كما تبلغ مساحة المحطة البحثية للأراضي الجيرية يد 50 فدانا.

وأكد استمرار تلك الجولات تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، المستمرة بضروره التأكد علي الطبيعه من قيام جميع الوحدات التابعه علي مستوي الجمهورية بإداء أعمالها بانتظام والالتزام في العمل والتأكد من استغلالها بشكل اقتصادي لتحقيق عائد يتناسب مع مقوماتها، وذلك بهدف الوصول إلى الاستغلال الامثل للأصول وتحقيق العائد العادل.