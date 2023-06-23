السيسي يلتقي نظيره الجنوب إفريقي لبحث تطوير التبادل التجاري

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، سبل التعاون المشترك بين البلدين وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية باريس.

السيسي يؤكد على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة.

وأشار إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.