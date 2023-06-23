السيسي يُساهم في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية (شاهد)

أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة ومتميزة وفريدة، لذلك تعتبر من أفضل علاقات مصر الخارجية.

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فرنسا دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي

وأضاف “عبدالفتاح” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن فرنسا دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودورها مهم في الناتو، فضلا عن أنها إحدى الدول الصناعية السبع الكبار، وبالتالي عندما يكون هناك علاقات وطيدة ووثيقة مع الجانب الفرنسي، يُعد أمرا مهما للغاية.

فرنسا تعد منبرًا مهما داخل الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن فرنسا تعد منبرًا مهما داخل الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المصرية وذلك بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ساهم منذ توليه مقاليد الحكم، في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات.

مشاركة السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي تعزيزا للعلاقات المصرية الفرنسية

ونوه إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في فعالية قمة “ميثاق التمويل العالمي” في فرنسا، لا تعبر عن اهتمام مصر بمسألة إعادة صياغة النظام المالي العالمي فحسب، إنما أيضا تعزيزا للعلاقات المصرية الفرنسية، والذي وضح جليا من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السيسي في باريس.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، منذ قليل للمشاركة في فعليات اليوم الثاني.