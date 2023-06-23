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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي: 27 ألف إفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا، أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

وأضاف السيسي: "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة .. هنا في أوروبا".

وتابع: "في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف، لن أطيل عليكم، أشكركم وأشكر الرئيس ماكرون، ودائما يكون لدولة فرنسا إسهام كبير جدا في هذه الموضوعات المهمة".

السيسي: 27 ألف إفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية. 

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