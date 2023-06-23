قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطر التغيرات المناخية واضح للجميع، مشددًا على ضرورة أن تتحول الإرادة الدولية إلى إجراءات تمكن من التحرك بفعالية.

وأضاف السيسي: "دعونا نتحدث عن تجربتنا في مصر، ففي الدول النامية يكون هناك وعود كثيرة من القادة للشعوب، ولكن في الحملة، لم أقل ذلك، وقلت معندكش حاجة أقدر أوعدكم بيها خالص عير العمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه".

الرئيس السيسي: ريادة الدول المتقدمة مسؤولية تجاه نظيرتها النامية

وتابع: "الريادة مسؤولية، وعندما تكون الدول المتقدمة غنية ولديها المعرفة والتكنولوجيا، فإنه يكون لها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون ذلك، وهنا قد تكون مسؤولية أخلاقية أو مسؤولية سياسية، وتبقى نقطة في هذا الصدد، عندما تحدثنا عن الـ100 مليار دولار في هذا الوقت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الأفريقي وقلت نعرض عليكم أن البنية الأساسية القارية لأفريقيا ستغير وتحول وجه القارة".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.