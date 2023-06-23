حملة تموينية مكبرة على مخابز الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية تحث إشراف السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملة تموينية مكبرة على المخابزاستهدفت الحملة ناحية مركز ومدينة دكرنس

قاد الحملة محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ويرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد صالح وسامى إبراهيم وايهاب رجب و.مجدى حموده و.ايمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن تحريرمحضر تجميع ٣٢٣ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. و محضر إثبات مبيعات وهمية لعدد ٣٥٢٥ رغيف. وعدد ١٢ محضر تصرف في إجمالى ٦٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.



اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وقامت الحملة بتحريرعدد ٣٣ محضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ٢٥ جرام. وعدد ١٠ محاضر عدم وجود سجل تفتيش. وتمكنت الحملة من تحريرعدد ١٨ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية. ومحضر عدم وجود قائمة بيانات وعدد ٥ محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى،، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك ناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتحت إشراف الأستاذ على حسن وكيل المديرية..