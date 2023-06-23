مد فترة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو 2023 وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة وجهود تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشهد رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى

أكد المحافظ على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة التى اطلقتها الدولة المصرية تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتا إلى إن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.