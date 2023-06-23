حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى 

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022

وقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

شائعة

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