حضري أشهى سينابون رول بالبف باستري لضيافة المناسبات

يعد سينابون رول بالبف باستري من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها، لها مذاق مميز بعجينة البف باستري الهشة واللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها مزين بصوص غني بطعم الحليب المكثف المحلى مع الجبن الكريمي.

سينابون رول بالبف باستري

مقادير سينامون رول بالبف باستري

- الصوص:

جبن كريمي : 2 قطعة

حليب مكثف محلى : 4 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- عجينة البف باستيري : عبوة (جاهزة)

- طحين : رشّة (لفرد عجينة البف باستري)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- السكر البني : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

سينابون رول بالبف باستري



طريقة التحضير



رشي القليل من الطحين على السطح المراد العمل عليه.

افردي عجينة البف باستري باستخدام المرق / الشوبك، وقطعي الأطراف بالسكين الحادة حتى يتشكل لديك مربع متساوي الأطراف.

ادهني الزبدة المذوبة على العجينة بالكامل.

وزعي السكر البني والقرفة المطحونة على العجينة.

لُفي العجينة على الحشوة بالشكل الأسطواني / رول.

قطعي العجينة لقطع متوسطة الحجم وضعي القطع في قالب الكب كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 20 دقيقة حتى النضوج.

لتحضير الصوص: اخفقي الجبن الكريمي مع الحليب المكثف المحلى والفانيلا في طبق جانبي، ووزعي الصوص فوق حبات السينامون في طبق التقديم.