بايرن ميونخ يعلن ضم نجم دورتموند رسميًا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة التعاقد مع البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : “ أنهت إدارة النادي التعاقد مع جيريرو في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2026 ”.

وقال جيريرو في تصريحات بعد إنتقال لصفوف الفريق البافاري : “عندما جاءت المكالمة من بايرن ميونخ ، اتخذت قراري بسرعة ، شرف لي أن ألعب لهذا النادي الكبير وأنا أيضًا أقدر حقًا توماس توخيل عندما كان ندربًا في دورتموند ”.

وأضاف جيريرو صاحب الـ29 عامًا : " أنا لاعب أحب دائمًا الاستحواذ على الكرة - الأمر يتعلق بالسيطرة على اللعبة وأريد صنع الفرص. سأفعل كل شيء للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. هذه هي فلسفة بايرن ميونخ ".

وكان دورتموند أعلن رحيل جيريرو بعد نهاية الموسم الحالي، بعد قضائه 7 سنوات في صفوف الفريقواليذ أنضم له في صيف 2016 قادمًا من لوريان الفرنسي بقيمة 12 مليون يورو.

في سياق متصل يقترب نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن، من الانتقال لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذْ يرغب العملاق البفاري في تدعيم صفوفه.

ترك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فجوة في خط هجوم بايرن ميونخ، بعدما قرر الرحيل لبرشلونة الإسباني مع بداية الموسم الماضي.

إذْ نجح ليفاندوفسكي في قيادة البلوجرانا للتتويج ببطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بعدما أحرز 22 هدفًا خلال الموسم الماضي بالمسابقة المحلية.

كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن، أصبح ضمن اهتمامات إدارة بايرن ميونخ لتدعيم صفوف الفريق في الشق الهجومي خلال الموسم الجديد.

أوضحت أن البايرن تراجع عن عددٍ من اللاعبين القوية، بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين والتي جاء على رأس هؤلاء النجوم دوشان فلاهوفيتش وراندال كولو مواني، والإنجليزي هاري كين.

ماني يترقب مصيره مع بايرن ميونخ

يترقب النجم السنغالي ساديو ماني مصيره مع بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة، بعدما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب على أعتاب الرحيل عن العملاق البفاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كان ماني قد دخل في مشادة قوية وعنيفة مع زميله ليوري ساني، عقب ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، إذْ وجَّه الأسد السنغالي لقمة قوية لزميله عقب نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

شددت تقارير صحفية ألمانية على أن إدارة بايرن ميونخ قررت بعد هذه الواقعة الاستغناء عن ماني خلال الميركاتو الصيفي بعد واقعة الاعتداء على ساني من قبل النجم السنغالي.