بايرن ميونخ يستهدف والكر في الميركاتو

يستهدف بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا ومانشستر سيتي كايل والكر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في السوق الأوروبية بشبكة "سكاي سبورتس" عن أن بايرن ميونخ يترقب موقف واكر مع فريقه مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إدارة السيتي بدأت في فتح المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده من أجل قطع الطريق على بايرن ميونخ، والذي يبحث عن خطف والكر، بعد المستويات القوية التي يقدمها نجم السيتزين خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 33 عامًا مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل من عام 2024 المقبل، وتبحث إدارة الفريق سرعة تجديد تعاقده قبل اغراؤه من قبل الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم بايرن ميونخ.

في سياق مختلف، يبحث بايرن ميونخ التعاقد مع مهاجم فيردر بريمن نيكولاس فولكروج، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية أن فولكروج، من اهتمامات بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي للتعاقد معه، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال المواسم السابقة.

بينما أكدت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ يعمل على التعاقد مع لاعبين مغمورين خلال المرحلة المقبلة، حيث يبتعد الفريق عن اللاعبين السوبر.

في شأن اَخر، يواصل النجم السنغالي ساديو ماني مستقبله مع البايرن، بعدما خرجت تقارير من داخل النادي الألماني تؤكد بأن اللاعب على أعتاب الرحيل عن العملاق البفاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل ماني مشاجرة عنيفة مع زميله الألماني ليوري ساني، بعد ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، حيث وجه الأسد السنغالي لقمة قوية لزميله عقب نهاية المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

وأوضحت تقارير صحفبة أن إدارة النادي الألماني قررت رحيل ماني بعد هذه المشاجرة، خاصة وأن الأخير قام بلكم زمليه أمام أعين اللاعبين.

ومن المقرر أن يترقب بايرن ميونخ مصير عدد من اللاعبين، التي تنتهي عقودهم مع أنديتهم للدخول في مفاوضات مباشرة، بعدما لجأت إدارة بايرن لاتباع أسلوب جديد وهو عدم التعاقد مع صفقات تُنهك خزينة النادي.