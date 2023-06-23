حالة الطقس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سنبدأ ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية نهارا.

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معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

سنشعر اليوم بالأجواء الحارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “سنشعر اليوم بالأجواء الحارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، كما أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات المطلة على البحر المتوسط في فترات النهار، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس”.

فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض

ونوهت إلى أن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح، ولكن الأجواء في هذه الأوقات تكون معتدلة تماما، كما أن هناك نشاط نسبي للرياح في فترات المساء في أغلب المحافظات، وهو ما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في فترات الليل.