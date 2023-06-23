الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية فى اسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

 

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين باسيوط حملة  علي مخزن سجائر بناحية منشية الأزهر بالوليدية بدائرة  قسم ثان اسيوط

واسفرت الحملة عن ضبط 10350 علبه سجائر مختلفة الأنواع قام المدير المسئول بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح من خلالها  وكما أسفرت الحملة  تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية  والكيك والبسكوت منتهى الصلاحية بناحية نزلة عبداللاه  ومنقباد  

وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة

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IMG-20230623-WA0013
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IMG-20230623-WA0005
الجريدة الورقية