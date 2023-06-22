رابطة المرأة العربية تنظم مائدة مستديرة حول الزواج المبكر

تُنظم رابطة المرأة العربية يوم السبت القادم مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة ورقة السياسات العامة "نحو تشريعات الحد من الزواج المبكر في المجتمع المصري"، كما تناقش المائدة المستديرة مشكلة الزواج المبكر غير الموثق في مصر، ورؤية المشرع المصري للحد من تزويج الطفلة، وتعرض التوصيات التشريعية اللازمة للحد من الزواج المبكر.

التنسيق بين عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التشريعية الحكومية

تأتي هذه المائدة المستديرة في إطار أنشطة مشروع تمكين المرأة من حصولها على حقوقها الإنسانية، وفي إطار عمل الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق المرأة، والتنسيق بين عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التشريعية الحكومية، لتعزيز وتدعيم حقوق المرأة.

يحضر اللقاء لفيف من المتخصصين والتشريعيين ونواب البرلمان والجمعيات الأهلية.