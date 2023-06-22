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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رابطة المرأة العربية تنظم مائدة مستديرة حول الزواج المبكر

الزواج المبكر
الزواج المبكر

تُنظم رابطة المرأة العربية يوم السبت القادم مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة ورقة السياسات العامة "نحو تشريعات الحد من الزواج المبكر في المجتمع المصري"، كما تناقش المائدة المستديرة مشكلة الزواج المبكر غير الموثق في مصر، ورؤية المشرع المصري للحد من تزويج الطفلة، وتعرض التوصيات التشريعية اللازمة للحد من الزواج المبكر.

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قومي المرأة يشارك بمؤتمر الجامعات الأوربية في مصر

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تقرير مهم يكشف تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث والذكور حول عمل المرأة

التنسيق بين عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التشريعية الحكومية

تأتي هذه المائدة المستديرة في إطار أنشطة مشروع تمكين المرأة من حصولها على حقوقها الإنسانية، وفي إطار عمل الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق المرأة، والتنسيق بين عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التشريعية الحكومية، لتعزيز وتدعيم حقوق المرأة.

يحضر اللقاء لفيف من المتخصصين والتشريعيين ونواب البرلمان والجمعيات الأهلية.

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