"القيلولة" طوق نجاة للحفاظ على الذاكرة

كشفت دراسة بحثية جديدة أن النوم لمدة قصيرة "القيلولة" مفيد لكبار السن، حيث يساعد في الحفاظ على الذاكرة خلال الحد من تقلص المخ.

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وأكدت الدراسة أن الإنسان في عمر 35 عامًا، يبدأ المخ في التقلص بواقع 0.2 إلى 0.5% سنويا، وبنسبة أكبر بعد عمر الـ60.

وهذا يمكن أن يساهم في حدوث هفوات الذاكرة والضعف الإدراكي والخرف، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الدراسة التي تفيد أفادت أن الأشخاص المعتادين على نوم القيلولة لديهم حجم مخ أكبر، مما يعني أن مخهم ربما يتقلص بنسبة أقل على مدار الوقت.

ومقارنة بالأشخاص غير المعتادين على نوم القيلولة، يحظى امن يتمتعون بنوم القيلولة على إمكانية أن يكون مخهم أصغر سنا بنسبة 2.6 إلى 5.6%.

وقالت الطبيبة فيكتوريا جارفيلد، كبير واضعي الدراسة، من جامعة لندن كوليدج "ما توصلنا إليه يشير إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن نوم القيلولة ربما يكون جزءا من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في العمر".

وكانت دراسات سابقة من المملكة المتحدة وهولندا قد أشارت إلى أن أكثر من ربع ممن يبلغون أكثر من 65 عاما ينامون وسط اليوم، بالإضافة إلى 14% ممن يتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عاما.

ولم تتوصل الدراسة الجديدة إلى أن الذين ينامون في وسط اليوم يؤدون بصورة أفضل في اختبارات الذاكرة البصرية أو كانوا أسرع عقليا.

ولكن كان لديهم حجم مخ أكبر، وهو ما يمكن أن يكون بسبب أن نوم القيلولة يسمح للأشخاص الحصول على نوم جيد.