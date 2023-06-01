طريقة تحضير إكلير بالقهوة.. تحسن الذاكرة

تعد القهوة من المشروبات التي لا يستغنى عنها البعض، فهي تعطيهم الحيوية والنشاط، كما تحسن لهم المزاج، ولذلك يتم إضافتها في الحلويات، لتعطي نكهة لذيذة ومميزة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد القهوة وطريقة تحضير اكلير بالقهوة.

قهوة

فوائد القهوة

تقلل من مخاطر الالتهابات

الالتهاب المزمن هو استجابة مناعية طويلة الأمد، وأشار بعض الباحثين إلى وجود صلة بين هذا النوع من الالتهابات والحالات المزمنة مثل مرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب، وتساعد الصفات المضادة للالتهابات للقهوة فى تقليل الالتهابات منخفضة الدرجة.

تحسين الذاكرة والإدراك

إن الأشخاص الذين شربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين في الصباح قاموا بتنفيذ المهام المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل أفضل، حيث من الممكن للقهوة أيضًا تحسين الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، ووُجد أن الدمج بين القهوة وشيء حلو أعطى التأثير الأكثر فعالية، فالدمج بين الاثنين يسهم في تحسين القدرة الإدراكية مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

محاربة الجذور الحرة

كثيرًا ما ننسى أن القهوة في الواقع هي نبات، مثل أي نبات آخر، وحبوب البن تحتوي على مواد طبيعية يتغذى عليها الجسم، إضافة إلى أنها تحتوي على أكثر من 1000 مركب طبيعي من المواد الكيميائية النباتية التي تعزز مناعة وصحة الجسم.

الكثير من هذه المواد الكيميائية النباتية هي مواد مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من ضرر التأكسد الناجم عن الجذور الحرة.

خفض فرص الإصابة بمرض السكري

وُجد أن خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30% منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا، فإذا كنتم تتخيلون أنفسكم تعملون في المكتب غير مرتاحين ومع احمرار في العينين، انزعوا الشك من قلوبكم، فأيضا القهوة الخالية من مادة الكافيين يمكنها القيام بهذه المهمة.

تعطى القهوة دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

اكلير القهوة

طريقة عمل إكلير بالقهوة

المقادير

- العجين :

دقيق: كوب

الماء : كوب

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

البيض : 2 حبة

- للحشو :

حليب : كوب ونصف (كامل الدسم)

سكر : ربع كوب (خشن)

الزبدة : ملعقة كبيرة

بودرة الكاسترد الجاهزة : ملعقة كبيرة

صفار البيض : 2 حبة

الفانيليا : 2 باكيت

- صوص القهوة :

سكر البودرة : كوب (منخول)

الفانيليا : باكيت

قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

لتحضير العجين:

نخلي الطحين على ورق الزبدة.

سخني الماء والملح والزبدة في قدر على النار حتى الغليان، ثم ارفعي القدر وأضيفي الطحين تدريجياً واخفقي العجين يدوياً بقوة باستخدام ملعقة خشبية.

أعيدي القدر على النار واستمري في الخفق جيداً حتى ينفصل العجين عن جوانب القدر، ثم ارفعي العجين من القدر واتركيه ليبرد.

بعد أن يبرد العجين أضيفي البيض تدريجياً وقلبي بالسباتيولا، ثم ضعي العجينة في كيس الحلواني، وشكلي من العجين قطع الاكلير، وتوضع الحبات في صينية فرن.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة، ثم أخرجي الصينية واتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير الحشو:

ضعي نصف كمية الحليب مع السكر والزبدة وصفار البيض والفانيليا في قدر إلى أن يبدأ البيض في التخثر، ثم اخلطي الحليب البارد مع الكاسترد في قدر آخر، واسكبي فوقه الحليب الساخن مع الضرب بالمضرب اليدوي.

أعيدي المزيج على النار حتى تحصلي على قوام سميك، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

لتحضير صوص القهوة:

اخلطي القهوة سريعة التحضير مع ماء دافئ، ثم أضيفي السكر والفانيليا وحركي المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح سميكة القوام.

قطعي الإكلير بشكل طولي، ثم احشيه بحشوة وزينيه بصوص القهوة وقدميه.