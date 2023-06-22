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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

النصر يوافق على رحيل نجم الفريق بـ3 شروط

النصر السعودي
النصر السعودي

وافق الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر على رحيل لاعب الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد العروض التي وصلت للعالمي في الساعات القليلة الماضية.

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حتى الآن لم يتعاقد النصر مع أي لاعب في يونيو الجاري، ويدرس فكرة رحيل بعض من لاعبي الفريق للتجديد بعد خسارة جميع البطولات في الموسم المنتهي.

النصر يوافق على رحيل جيسلان

وافق الجهاز الفني لنادي النصر على رحيل الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بعد العروض التي وصلت للاعب من خارج المملكة العربية السعودية.

تلقى اللاعب العديد من العروض للعودة لأوروبا في الموسم المقبل، وهو ما جعل إدارة النصر تفكر في الامر خاصة وأن المقابل المادي سيكون جيد.

شروط النصر لرحيل جيسلان كونان

وضعت إدارة نادي النصر شرطًا للموافقة على رحيل الظهير الأيسر الايفواري جيسلان كونان، وهو التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز قبل بداية معسكر الفريق الخارجي.

وعن الشرط الثاني لرحيل جيسلان كونان هو أن يكون النادي الراغب في الحصول على توقيع اللاعب، مستعد للحصول على الايفواري لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة وليس عن طريق البيع النهائي.

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الشرط الثالث أمام إدارة النصر حال الموافقة على رحيل كونان هو أن يكون الظهير الأيسر الجديد للعالمي لاعب محلي "سعودي الجنسية"، حتى لا يعيق قائمة الأجانب في الفريق.

وفي سياق أخر، من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إعلان التعاقد الرسمي من جانب النصر مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش، وأكدت تقارير كرواتية أن اللاعب سيوقع للعالمي خلال 72 ساعة، وحال التعاقد مع اللاعب سيكون لويس جوستافو خارج أسوار أصفر الرياض بشكل رسمي.

 

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