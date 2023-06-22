"محلية النواب" تتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحى جديدة، تُساهم فى تدعيم البنية الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال زيارة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واعضاءها واللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، لتفقد مشروع توسعات محطة صرف صحى العصلوجى بمدينة الزقازيق والمُقامة على مساحة 12 فدان، وتعمل بطاقة استيعابية 92 الف م3 /يوم وبتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة قرى (المسلمية، بنى عامر، الزرقية، كفر يوسف أبو حاكم، بهجات، منطقة المهندسين، منطقة الزند، منطقة غرب الزقازيق، منطقة الزقازيق بحرى، منطقة الصينية، كفر النصر و بنايوس، منطقة التجنيد، مشتول القاضى، كفر الحمام، قرية خليل العزازى".

قدمت المهندسة ايمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات توسعات محطة المعالجة والتى تشمل المدخل المصافى، وأحواض تركز الحماءه، واحواض الترسيب الابتدائى، واحواض التهوية السطحية، وأحواض الترسيب النهائى، واحواض التجفيف، ومبنى التوليد و المحولات، ومبنى الكلور والمخزن والورشة.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أن المشروع يضم 13 محطة رفع وهى: التجنيد، الزقازيق بحرى، غرب الرئيسية، الحسينية الرئيسية، كفر الزند الفرعية، كفر الحصر وبنايوس الفرعية، المسليمة، بنى عامر، الزرقية، كفر يوسف سلامة، كفر أبو حاكم، بهجات، خليل العرازى، وجارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المرحلة الأولى من محطة معالجة صرف صحى الزقازيق والمُقامة على مساحة 27 فدان والتى ستعمل بطاقة 80 ألف م3/ يوم لخدمة قرى: الطاهرة، الغار، كفر محمد حسين، هرية رزنة، العطوجى، كفر عوض الله حجازى، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 70%، وحرص محافظ الشرقية ومرافقوه على تفقد سير العمل بالمحطة.

واثنى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واعضاء اللجنة على الجهد المبذول فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى تأتى في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة بمدينة بلبيس والتى تشمل نقل موقف قرى مركز بلبيس إلى الموقف الجديد بجوار السكة الحديد والمُقام على مساحة 1000متر ويضم 12 باكية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذلك أعمال التطوير الجارية بمحيط الميدان والتى تضم أعمال رصف وتركيب بلدورات وأسوار حديد ودهانات بمبلغ مليون جنيه، بجانب تفقد أعمال تغطية مصرف بلبيس العمومى بإنشاء 100 م.ط لسهولة تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من نقل المرافق من كابلات الكهرباء وخطوط المياة والصرف الصحى وخطوط اتصالات وتراسل دولى وخط الغاز بتكلفة 100 مليون جنيه.

أكد محافظ الشرقية حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تُعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز لتقديم مشروعات صرف صحى امنة وسليمة للمواطنين.