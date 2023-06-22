تخفيضات 40% على اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. فيديو

توفر وزارة التموين اللحوم في منافذها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع عيد الأضحى، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.

وقال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الإقبال يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

رصيد اللحوم يكفي حتى 6 شهور:

وأضاف أن الوزارة لديها رصيد كافٍ من اللحوم في مجازر بأبو سمبل تكفي احتياجاتنا حتى انتهاء عيد الأضحى، مشيرًا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ6 شهور مقبلة.

أسعار اللحوم بالمنافذ:

وتابع: “لدينا تنوع في المصادر لاستيراد اللحوم الحية لتوفير رصيد كافٍ للدولة من أي مخاطر، واستقرار الأسعار”، لافتًا أن كيلو الكبدة بـ195 جنيهًا، واللحوم بـ195 جنيهًا واللحوم المجمدة بـ160 واللحوم الطازجة بـ250 جنيهًا، وسعر الخراف الحية يصل لـ170 جنيهًا للكيلو.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع ضخ كميات كبيرة من أنواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.