حلمي طولان يرفض ودية بين سيراميكا و الزمالك

رفض حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا طلب الزمالك بإقامة مباراة ودية بين الفريقين.

حلمي طولان يرفض ودية الزمالك

وجاء رفض الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان لودية الزمالك، بسبب إتفاقهم مع حرس الحدود و غالداخلية بإقامة مباراة ودة مع كل فريق منهم استعداداً لمنافسات كأس مصر و كأس الرابطة.

ويحرص حلمي طولان على إعداد فريقه جيداً قبل إستكمال منافسات كأس الرابطة و كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مظيره فاركو ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر، يوم 23 من شهر يونيو الجاري علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خوض تدريباته استعدادًا لمنافسة بطولة الدوري العام المصري وكأس مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات الزمالك مؤازرة لاعب الفريق السابق والمعار للحزم السعودي يوسف إبراهيم "أوباما"، بعدما تواجد في مران الفريق اليوم، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الفارس الأبيض.

وحصوا اللاعبين والجهاز الفني للقلعة البيضاء على مصافحة أوباما، كما شاهد اللاعب جانب من مران الفريق، والذي يستعد لمواجهة فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

في السياق نفسه، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبين في مران اليوم.

ويحاول المدرب الكولومبي لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

بينما أدى نجوم الزمالك تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

في سياق متصل، منح مدرب حراس الفريق محمد عبد المنصف تدريبات لخماسي حراس المرمى محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز.

وركز عبد المنصف في تدريباته مع الخماسي على الجوانب الفنية منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل الأمثل للاعبين، بالإضافة إلى التصدي للتسديدات من مسافات طويلة وقصيرة، بجانب بعض الأمور الأخرى.

بينما أدى عبد المنصف الخماسي تعليمات فنية مهمة بشكل مستمر خلال الفقرة الفنية الخاصة.

في سياق متصل، ويواصل اللاعبين تدريباتهم بفرمان من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث شهد المران وجود تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.