تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي في الدوري المصري

الأهلي أمام حرس الحدود، أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 على استاد الكلية الحربية الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل حرس الحدود لمباراة الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: محمد فوزي

في خط الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

في خط الوسط: إسلام عبد الله – غريب ياسر – مصطفى جمال

في الهجوم: وجيه عبد الحكيم – إيمانويل ديفيد – مصطفى زيكو

البدلاء: كريم عماد – خالد سامي – مؤمن عوض – حامد الجابري – أحمد قاسم – كينجسلي كوكو – فلانتين أودو – أحمد داوودا – إسلام جمال

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

وعلى الجانب الأخر يخوض حرس الحدود مباراة الأهلي محتلا المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، وعدم فوزه اليوم يعني تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين بصورة رسمية.

تاريخ مواجهات الأهلى وحرس الحدود:

جمعت مواجهات الأهلى ونظيره حرس الحدود 35 مباراة، تمكَّنَ الأحمر تحقيق الانتصار في 27 مواجهة، فيما فاز حرس الحدود في 5 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين 3 آخرين.

نجح أبناء القلعة الحمراء فى إحراز 61 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما سجَّل الأخير 24 هدفًا في شباك الأهلى.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى المباراة أمام حرس الحدود في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، محصلة 24 مباراة خاضها الأحمر استطاع تحقيق الفوز في 19 لقاءً، وحسم التعادل بين الفريقين 5 آخرين، أحرز لاعبو المارد الأحمر 45 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

على الجانب الآخر يلعب فريق حرس الحدود مباراة الأهلى، اليوم، محتلًا المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلال 30 مباراة خاضها، حققَّ الانتصار في 4 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقي الهزيمة في 18 مباراة، سجَّل لاعبوه 16 هدفًا وتلقَّت شباكهم 38 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

تنطلق مباراة فريقي الأهلي ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.