قطار يغيب موظفًا عن العمل والقضبان تدرجه بقوائم الأموات

لفظ موظف بالإصلاح الزراعي، أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد وهو في طريقه لعمله، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قطار ينهي حياة موظف

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالغربية، بمصرع شخص صدمه قطار على شريط السكة الحديد، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل جثمان إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية موظف بإدارة الإصلاح الزراعي بقطور ويدعي" ع.م.ا"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى كشف غموض مصرع موظف وزوجته ، تبين ان وراء مرتكبى الواقعة نجل شقيق المجنى عليه.

كان قد تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثمان "أحد الأشخاص، وزوجته" بعقار كائن بدائرة القسم وتبين سرقة متعلقاتهما "هاتف محمول، مشغولات ذهبية".

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل شقيق المجنى عليها- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.التى امرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات .

