مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمركز دشنا بقنا

لقي شاب اخر مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري، في ظروف غامضة بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب بطلق ناري، بقرية نجع عزوز بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص قد تبين مصرع ع.م.ع.ي، 36 عاما، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية نجع عزوز بمركز دشنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.