مصرع مزارع وإصابة نجلة في مشاجرة بدشنا في قنا

لقي مزارع مصرعه، وأصيب نجله، اليوم الأحد، بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بوسط محافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية نجع سعيد بمركز دشنا.

وبانتقال الاجهزة الامنية تبين مقتل عوض.ا.خ، يبلغ من العمر 57 عاما، وإصابة نجله أحمد، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على درباس قطعة أرض زراعية بقرية نجع سعيد بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، قبل أن يتقرر نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.