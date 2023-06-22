أسماء من لهم حق المقابلة الشفوية لاختبار شغل الوظائف القيادية بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق المقابلة الشفوية من المتقدمين لاختبار شغل الوظائف القيادية والإشرافية ندبًا بهيئة الأوقاف المصرية.

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وزير الأوقاف ينشر دليل الحج كاملًا للمسلمين

نشر الدكتور محمد مختا جمعة وزير الأوقاف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جميع أعمال موسم الحج.



وزارة الأوقاف

وقال الوزير، تبدأ أعمال الحج بالنية ، وهي: الإحرام، وهو القصد المخصوص لأداء النُسُك ، والنية في الحج تتوجه إلى تحديد النوع الذي يختاره الحاج من أنواع الإحرام

يتنوع الإحرام إلى ثلاثة أنواع: الإفراد : وهو أن ينوي الحج وحده

والتمتع: وهو أن ينوي العمرة متمتعًا بها إلى الحج

والقران: وهو أن يجمع بين أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل من إحرامه إلا بعد تمام أعمال العمرة والحج معًا ، وعليه بعد ذلك إن أحرم متمتعًا أو قارنًا أن يذبح هديًا ، وهو سُبع بدنة أو سُبع بقـرة ، أو شاة ، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، وسبعة عندما يعود إلى بلده.



ثم بعد النية يرتدي ملابس الإحرام (الإزار والرداء)، ومن السنة أن يغتسل أو يتوضأ قبل لبسهما ، ويستحب أن يصلي بعد لبس الإحرام ركعتين هما سنة الإحرام، ثم يحدد مقصده عند الميقات الذي يمر به، وإذا كان ممن سينزلون بجدة ؛ فإنه يجوز أن يحرم منها إذا لم يكن قد أحرم قبلها، وبعد الإحرام تبدأ التلبية، ويستمر الحاج فيها قدر ما يستطيع حتى صباح يوم النحر عند رمي جمرة العقبة.



وإذا وصل إلى مكة ووقع نظره على البيت الحرام فليستقبله بالتكبير والتلبية والدعاء ويدعو بالدعاء المأثور عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهو قوله:" اللهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا..." كمـا مرَّ في أعمال العمرة .

ثم يبدأ الحاج بأول أعمـال النُسُك الذي نواه، فإن نوى حجًّا مفردًا طاف طواف القدوم ، ثم يستمر على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال يوم النحر، ويطوف بالبيت طواف الركن ثم يتحلل من إحرامه.



وإن نوى تمتعًا أدى أفعال العمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ويحل له كل شيء حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ( يوم التروية ) ، ثم يمضي إلى منى.