ارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في الأدب والنصوص والعروض

أدى اليوم الخميس طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الأدب والنصوص، وسط ارتياح، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة العروض، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية في لجنة القدس بمنطقه الجيزة الأزهرية والتي تضم معاهد(معهد فتيات القدس- معهد فتيات الهرم- معهد فتيات مجدول- معهد فتيات قطبة)، للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.



فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالتدريب الصيفي لطلاب جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه إشارة إلى مذكرة التفاهم مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات فرع القرية الذكية؛ تقرر فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب جامعة الأزهر في التخصصات التالية:

IoT

Agile

CS50

AI & ML

Open Source

Cyber Security

Social Media Marketing

MEAN Stack Development

ASP.NET Core Fundamentals

Front End Web Development

Web Development using PHP

Web Development using .NET

Web Development using Python

Introduction to Web Technologies

Introduction to Programing using Java

Software Testing & Quality Assurance

Developing Mobile Applications using iOS

Developing Mobile Applications using Flutter

Developing Mobile Applications using Android

Developing Mobile Applications using ReactNative

Advanced Frontend Web Development using ReactJS