حكم لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام

ورد سؤال إلى دار الافتاء يقول فيه :"لبست العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟".

وقالت الدار في ردها، من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

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وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

الاحرام من أركان الحج، ولا يكمل حج المسلم سوى بارتدائه الاحرام والنية ليبدأ رحلته الطاهرة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة ليؤدى فريضة هي ركن من أركان الإسلام الخمس.

والإحرام هو نيَّة أحد النسكين الحجّ أو العمرة، أو هما معًا مفرِدًا أو قارنًا أو متمتعًا وهو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصحان بدونه.

ومن واجبات الاحرام، هو ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.

محظورات الإحرام



يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى المحظورات وهي

لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.

تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.

حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.

عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.

فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.

الميقات الزماني للحج



قالت دار الافتاء من خلال موقعها الرسمي، أن الميقات الزماني من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر.

الميقات المكاني للحج



ويختلف الميقات المكاني للحج بالنسبة لمن يقيم في مكة أو داخل حدود الحرم ومن يقيم خارج ذلك وبيان ذلك أن أهل مكة يحرمون منها.

مواقيت من كان خارج مكة



ذو الحٌليفة: المعروف الآن بــ(أبيار علي) ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.

الجٌحفة: المعروف الآن بــ(رابغ) ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها.

يَلَمْلَم: المعروف الآن بــ(السعدية) ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.

قرن المنازل: المعروف الآن بــ(السيل الكبير) ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها.

ذات عِرْق: المعروف الآن بــ(الضريبة أو الخريبات) ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.

