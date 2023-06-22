وزير الأوقاف يوضح ما يفسد الحج ولا يجبر بدم

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يجب أن يتنبه الحاج بشدة إلى ما يفسد الحج ولا يجبر فعله أو تركه بدم، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله ، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.



1. فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا ؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "الحَجُّ عَرَفَةُ".



2. ترك طواف الركن " الإفاضة" ، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه ، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه .



3. ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم ، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر ، كمن فاجأه مرض أو ألَـمَّ به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي .



4. الجماع قبل الوقوف بعرفة ، فإنه يفسد الحج إجماعا ، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور: (المالكية - الشافعية - الحنابلة) ، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة.

وما عدا ذلك لا يفسد الحج ولا يبطله، وقد يستوجب دمًا وقد لا يستوجب.

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الإجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

تخصيص ٢٤١ ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى



وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص ٢٤١ ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين ، مع تكليف خطيب وبديل إحتياطى لخطبة العيد.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد على مديرية التموين بضرورة توفير كافة انواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين وتقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، مع ضخ كميات كبيرة من انواع اللحوم المختلفة ونشر منافذ البيع والتوزيع للحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين ، وضبط الاسعار والقضاء على جشع