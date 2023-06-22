روسيا وقطر تعتزمان تكثيف الحوار السياسي وبناء الاتصالات

بحث وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مساء اليوم الخميس، مع نظيره القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، الأوضاع في فلسطين وأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، الخميس، قال رئيس الوزراء ووزيرالخارجية القطري أن بلاده ترتبط بعلاقة صداقة مع روسيا وأن هناك "مواضيع ذات اهتمام مشترك" بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم، إن "الأجندة الدولية والإقليمية تم النظر فيها بشكل جوهري، مع التركيز على الوضع في أفغانستان وسوريا وليبيا والسودان والأراضي الفلسطينية".

تكثيف الحوار السياسي وبناء الاتصالات بين روسيا وقطر

وجدد لافروف ووزير خارجية قطر خلال لقائهما في موسكو، التأكيد على نية الدولتين تكثيف الحوار السياسي وبناء الاتصالات.

ولفت البيان إلى إيلاء اهتمام كبير لمسألة ضمان الاستقرار في الخليج العربي وإنشاء نظام مستقر للأمن الجماعي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم.

وفي ختام اللقاء، قدم لافروف، لسفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وسام الصداقة تقديرًا لمُساهمته الشخصية الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الأزمة الأوكرانية سببها الحرب الهجينة ضد روسيا، التي جهزت لها الدول الغربية مُنذ سنوات.

وقال لافروف: "تفاقم الوضع حول أوكرانيا نتيجة الحرب المُختلطة ضد روسيا التي كان الغرب يعد لها لسنوات عديدة مع تحويل أوكرانيا إلى أداة لهذه الحرب من أجل تقويض أسس أمن بلادنا".

وأضاف: "أظهر شركاؤنا من الاتحاد الإفريقي فهما للأسباب الحقيقية للأزمة التي أوجدتها مُمارسات الغرب، وأظهروا فهما لضرورة الخروج من هذا الوضع على أساس مُعالجة هذه الأسباب العميقة، وعلى أساس تطوير إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الأسباب التي قوضت الأمن في القارة الأوروبية لسنوات عديدة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يُريد السلام بشرط مُراعاة مصالح جميع الأطراف.

وأشاد الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع القادة الأفارقة، بموقف الدول الإفريقية من الوضع في أوكرانيا.

كما أعرب عن احترام روسيا الشديد لموقف إفريقيا المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، وإقامة نظام عالمي أكثر عدلًا.