بايدن يُشيد بالعلاقات الأمريكية الهندية .. مبنية على الثقة والاحترام

أشاد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، اليوم الخميس، بعلاقات بلاده مع الهند، مُؤكدًا أهمية هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنها مبنية على الثقة المُتبادلة والاحترام.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، قال بايدن في كلمة له خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي في البيت الأبيض، إنه بالنظر إلى التحديات التي تُواجه العالم في الوقت الحالي، فإنه من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة والهند سويًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والهند تعملان معًا من أجل القضاء على الفقر ومُعالجة تغير المناخ وتوسيع نطاق الرعاية الصحية وضمان الأمن الغذائي الذي تأثر بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مُشيرًا إلى أن القرار الذي يتم اتخاذه اليوم مع التغييرات الكبيرة في التكنولوجيا وغيرها من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية سيُؤثر على المستقبل والأجيال القادمة.

وتابع بايدن، قائلاً: "دولتان عظيمتان، قوتان عظيمتان، صديقتان عظيمتان يُمكنهما تحديد مسار القرن الحادي والعشرين".

العلاقات بين نيودلهي وواشنطن تقوم على القيم الديمقراطية:

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن تقوم على القيم الديمقراطية، كما أكد أهمية العمل سويًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالميين.

ويصف البيت الأبيض، زيارة ناريندرا مودي للولايات المتحدة بأنها "زيارة دولة رسمية"، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الهند تعد بمثابة لاعب عالمي يُصدر الأمن والاستقرار لمنطقة "الأندو-باسيفيك".

من ناحية أخرى، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيًا سأله عن سبب إدراجه بملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المُتعلقة بشركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز، وشُبهات الفساد التي تحوم حولها وحول هانتر بايدن.

وسأل المراسل الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، عن سبب ظهوره في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص الشركة الأوكرانية، ووصف مديرها لبايدن بأنه "رجل كبير".

وقال بايدن للصحفي: "لماذا تسأل مثل هذا السؤال الغبي؟".

وذكرت وسائل إعلام غربية أن مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في الشركة الأوكرانية "بوريسما" أشار إلى أن جو بايدن في منصب نائب الرئيس الأمريكي تلقى منه رشوة قدرها 5 ملايين دولار، وأن دافع الرشوة احتفظ بسجل المكالمات مع بايدن بعد تسليمه الرشوة، لإثباتها عليه.