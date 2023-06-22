4 فوائد صحية تُجبرك على أكل المانجو لا تعرفها من قبل

أثبتت دراسة طبية حديثة أن لتناول المانجو فوائد صحية عدة تتمثل في تعزيز المناعة وصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى كونها غنية بمادة البوليفينول التي تمنع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

فوائد صحية لأكل المانجو

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، على الرغم من تعدد أصناف المانجو، إلا أنها تشترك بمجموعة من الفوائد الصحية، والتي نستعرضها إليك في السطور الآيتة:

فوائد المانجو

1- تعزيز المناعة

يحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل النحاس والفوليك وفيتامين "ب" و"إي"، بالإضافة إلى فيتامين "سي" الذي يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، ومساعدة هذه الخلايا على العمل بشكل أكثر فعالية.

2- صحة القلب

تحتوي المانجو على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يحافظان على تدفق الدم بشكل صحي، كما يدعمان الأوعية الدموية للاسترخاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم، كذلك احتوائها على مركب "مانغيفيرين" الذي يحمي خلايا القلب من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويخفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي المانجو على مجموعة من الإنزيمات الهاضمة تسمى "الأميليز" والتي تساعد على تفكيك جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن الجسم من امتصاصها بسهولة، بالإضافة إلى دورها في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، نظرًا لاحتوائها على الكثير من الماء والألياف.

4- تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

أثبتت دراسة إيطالية علمية إن مركب "البوليفينول" الموجود في المانجو، قد يحمي من عملية ضارة تسمى الإجهاد التأكسدي، والتي ترتبط بالعديد من أنواع السرطان مثل الدم والقولون والرئة والبروستاتا والثدي.