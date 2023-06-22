إعلان نتائج كلية طب الأسنان وأسماء العشر الأوائل بجامعة الإسماعيلية الأهلية

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لأول عام أكاديمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تم اعتماد نتيجة كلية طب الأسنان لتكون البرنامج الرابع الذى يتم إعلان نتائجه بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات بالجامعة الأهلية.

ومن جانبه - قام اليوم الخميس الموافق 21 يونيو الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باعتماد نتائج كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

وأعلن عادل حسن، أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي المركز الأول محمد عادل إبراهيم ، المركز الثاني نهر أحمد حسن ، المركز الثالث ضي مجدي مصطفى، المركز الرابع ميار شريف أحمد ، المركز الخامس أحمد محمد إبراهيم، المركز السادس مجدي عبد المنعم جبر، المركز السابع شهد فريد محمد، المركز الثامن آن نبيل وهيب، المركز التاسع أحمد هشام محمد طلعت، المركز العاشر هاجر السيد محمد، وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز .

جاءت النتائج بإشراف الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأفادت الدكتورة مريهان نبيه منسق برنامج طب جراحة الفم والأسنان بالجامعة الأهلية أن الطلاب أدوا الامتحانات في 14 مقرر دراسي، وجاءت نسبة النجاح بكل مقرر كالتالي فيزياء حيوية %84.21 ، تشريح عام (2)

% 72.55، لغة انجليزية ومصطلحات % 97.14، جودة % 100،قضايا مجتمعية % 100 ، كيمياء عامة %100 ، خواص مواد (1) %83.5 ، تشريح وصفي (1) %62.79 ، تشريح عام (1)

% 58.54 ، ميكروبيولوجي وعلم المناعة % 100، بيولوجيا %75.51 ، تشريح وصفي (2) %99.01 ، هستولوجي عام % 98.92 ، كيمياء حيوية %94.59 .

وأكد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم، أنه تم إعلان النتيجة عبر برنامج ابن الهيثم.

ومن جانبه- ثمن الدكتور عادل حسن جهود عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي البرامج، ومسئولي الكنترولات، وشئون الطلاب، لسرعة مراجعة ورصد النتائج متمنيًا للطلاب مزيدا من النجاح والتوفيق.