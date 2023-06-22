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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشكيل بيراميدز والإتحاد السكندري المتوقع اليوم في كأس مصر

بيراميدز والاتحاد
بيراميدز والاتحاد

يحل فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإتحاد السكندري، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16من بطولة كأس مصر ويحتضنها ستاد الإسكندرية.

وتنطلق مباراة الإتحاد السكندري وبيراميدزفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس.

 

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الإتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

 خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

 

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ 16 بعدما حقق الفوز على نظيره راية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32 ، فيما تأهل الاتحاد السكندري بعد فوزه على السكة الحديد بنفس النتيجة.

 

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندري مباراة بيراميدز بتشكيل يضم 

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود علاء، هشام صلاح، صبري رحيل، خالد صبحي

 خط الوسط: مورو ساليفو، محمود عبد العزيز، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي

 خط الهجوم: مابولولو، إبراهيم حسن.

 

طاقم تحكيم مباراة الإتحاد السكندري وبيراميدز

أسند اتحاد الكرة المصري، إدارة اللقاء تحكيمياً إلى محمد يوسف حكم ساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد صلاح مساعدين، ومحمد العتباني حكم رابع وحسام عزب حكم فيديو ويعاونة هاني خيري.

 

 

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