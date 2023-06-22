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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عودة التيار الكهربائي لمحافظات الصعيد بعد انقطاع ساعة ونصف

الكهرباء
الكهرباء

بعد انقطاع استمر حوالى ساعة ونصف الساعة، للكهرباء بسبب عطل فنى طارئ بمحطة محولات نجع حمادي التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، عاد التيار الكهربائي لمحافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد.

عطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء نجع حمادي

يذكر أن عددا من محافظات الصعيد، شهدت انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وذلك بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء نجع حمادى.

 

وشمل الانقطاع محافظات جنوب الصعيد "أسوان - الأقصر - قنا - الوادى الجديد"، وذلك نتيجة عطل فنى مفاجئ بمحطة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى.

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