الحوار الوطني.. جمال الكشكي: الثقافة هي عصب بناء الدولة والحفاظ عليها واجب

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الثقافة هي العمود الفقري الثابت للأمم، مشيرًا إلى أنه خلال السبعة آلاف سنة الماضية ظلت النقوش والحكمة واللغة والثقافة ثابتة وموجودة وباقية.

وقال خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الثقافة هي عصب بناء الدولة والحفاظ عليها أمر فرض وواجب وطني لا لبث فيه.

كتب يجب تطبقها إجباريًا

وذكر جمال الكشكي ، أن هناك مجموعة من الكتب يجب تطبقها إجباريًا في الجامعات والكليات المختلفة، وتضاف إلى المجموع، على أن تتضمن ثوابت وشكل وروح الدولة المصرية ومنها كتب يجب أن تكون ضمن الاستراتيجية الثقافية، مثل كتب مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين ونشأت الروح القومية وفجر الضمير وغيرهم من الكتب الأخرى.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ضرورة مواجهة أمواج السوشيال ميديا، ومواجهة أي مؤثرات سلبية على الثقافة قد تضر بعقول الطلاب والأطفال.