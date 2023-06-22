زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لهجوم إرهابي على زابوريجيا

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بالتخطيط لعمل إرهابي في محطة زابوريجيا النووية مع إطلاق إشعاع، زاعمًا أنها "أعدت كل شيء لهذا".

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن مخابرات بلاده "تلقت معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو عمل إرهابي في محطة زابوريجيا النووية.

وحذر زيلينسكي: "لسوء الحظ، لا بد من التذكير أكثر من مرة بأن الإشعاع لا يعرف حدودا وطنية، ومن يصيبه يتحدد فقط من خلال اتجاه الرياح".

واستطرد : "نشارك جميع المعلومات المتاحة مع شركائنا.. وكل شخص في العالم. أوروبا وأميركا والصين والبرازيل والهند والعالم العربي وإفريقيا.. كل البلدان. يجب أن يعرف الجميع ذلك".

وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه "يجب ألا تكون هناك أي هجمات إرهابية على محطات الطاقة النووية في أي مكان"، مضيفا: "هذه المرة لا ينبغي أن يكون الأمر كما هو الحال مع كاخوفكا. لقد تم تحذير العالم، وبالتالي يمكن للعالم أن يتصرف ويجب عليه ذلك".

وفي أعقاب هذه التصريحات، أعلنت السلطات الأوكرانية انطلاق صفارات الإنذار في زابوريجيا ودنيبرو ودونتسك وخاركيف، محذرة من ضربات صاروخية باليستية.

الكرملين يرد على مزاعم زيلينسكي

في المقابل، رفض الكرملين مزاعم زيلينسكي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "هذه كذبة أخرى.. كانت هناك اتصالات فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اعتبر الخميس الماضي، بعد زيارة زابوريجيا أن الوضع فيها "خطير" لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وتسبب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر في حدوث فيضانات في البلدات المجاورة لهذا النهر وأثار القلق بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية - الأكبر في أوروبا - والتي تبعد 150 كلم عن السد.

يذكر أن محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء كانت تعرضت مرارا لعمليات قصف روسية، وانقطع ارتباطها بشبكة الكهرباء سبع مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 مارس 2022 بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي التصدي لهجومين أوكرانيين بالدبابات على محور زابوريجيا، مشيرة إلى أن محاولات القوات الأوكرانية للقيام بهجوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا باءت بالفشل.

كما أكدت أكثر من مرة أن الأوكران يحاولون تنفيذ هجومهم المضاد باتجاه زابوريجيا.

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