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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا، بهدف مواجهة التحايل على العقوبات.

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وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على تويتر: تتضمن الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات والقوائم الفردية.

 

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات، قائلة إنها ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية بتشديد قيود التصدير، واستهداف الكيانات الداعمة للكرملين.

 

وأوضحت فون دير لاين، في تغريدة على تويتر: أداتنا لمكافحة التحايل ستمنع روسيا من وضع يدها على السلع الخاضعة للعقوبات.

 

وأوضحت قناة روسيا اليوم، أن  الحزمة الـ11 من العقوبات، تتضمن فرض قيود ضد 70 شخصا و30 شركة ومؤسسة والفرع الجنوبي لخط "دروجبا"، وكذلك منع الشاحنات مع المقطورات من روسيا.

 

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. 

 

 

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