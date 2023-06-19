الرئيس الأوكراني يسخر من بوتين.. استعدوا للهزيمة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الأحد، إن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بل ستفقد أيضاً ما تحتله الآن، وعليها تهيئة مواطنيها لذلك.

الرئيس الأوكراني

وتابع زيلينسكي في بثه الليلي في كييف، "ليس هناك بديل ولن يكون" عن إخراج الروس من أوكرانيا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تتقدم خطوة بخطوة نحو تحرير بلادها، مشيراً إلى أن أوكرانيا تتوقع تعهدات جديدة بالمساعدة العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ أكثر من أسبوع يشن الأوكرانيون هجوماً مضاداً كان مقرراً في الربيع قبل أن يؤجل، من أجل استعادة الأراضي التي سيطر عليها الروس منذ بداية الحرب في فبراير من العام الماضي (2022).

إلا أن القوات الأوكرانية لم تحقق حتى الآن تقدماً ملحوظاً، باستثناء بعض الخروقات، وفق ما أفادت بعض المخابرات الأجنبية الحليفة لكييف.

السخرية من بوتين

وفي مقطع الفيديو الذي نشره، سخر زيلينسكي أيضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم في سان بطرسبرغ الجمعة الماضية أن القوات الروسية دمرت بالفعل 5 منظومات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في كييف.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، لا يوجد سوى منظومتين فقط في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن "جميع المنظومات سليمة"، مؤكداً "لم يتم تدمير أي من وحدات باتريوت!".

وأضاف أنه تم تدمير 36 صاروخاً روسيا خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.

هذا وكرر الرئيس الأوكراني أن بلاده تتوقع استلام المزيد من المساعدات العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة، فيما يتوقع أن تستمر المعارك أشهراً وسط ترجيحات بتكبد الطرفين خسائر فادحة.