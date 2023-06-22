طالب يمثل مصر بأمريكا بعد فوزه في مسابقة ميكروسوفت | صور

فوز طالب بنى سويف فى مسابقة ميكروسوفت

أعلنت محافظ بنى سوى فوز الطالب عبد العظيم أحمد خيري بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا Stem ببنى سويف بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft office specialist world championship، التى أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا التميز موجها التهنئة للطالب والشكر لأسرته التي تعهدته بالرعاية والاهتمام لافتا إلى فخره واعتزازه بتواجد أبناء بنى سويف على منصات التتويج وتمثيل محافظتهم ووطنهم الغالى مصر محليا ودوليا، لاسيما فى ظل اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين لاعداد جيل من المبدعين قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030

من جانبه أوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب أن الطالب من أبناء مركز الفشن وقد شارك بالتدريب بمركز التطوير التكنولوجى التابع للمديرية ليمثل بنى سويف على مستوى الجمهورية حيث من المقرر سفر الطالب نهاية يوليو المقبل لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية المزمع إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية والتى سوف تشارك فيها أكثر من 150 دولة عربية وأوربية

كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمركز التطوير التكنولوجى بقيادة ماجد أبو سيف وأسرة المركز لرعايته للطالب وباقى زملائه وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الذى تحقق بهذه المسابقة التى تعد من أكبر المسابقات لطلاب المدارس على مستوى العالم فى مجالات الحاسب الآلى والتطبيقات

جدير بالذكر أن الإعلان عن فوز الطالب عبد العظيم أحمد خيرى جاء خلال الاحتفالية التى أقيمت بالقاهرة وفى حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارتى التعليم والاتصالات حيث تم الإعلان عن نتيجة المسابقة وتكريم الطالب

ويتقدم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالتهتئة لمسؤولى التعليم بمناسبة فوز الطالب وتمثيله مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية

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