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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

جوائز الـ MEMA.. "الراديو 9090»" أفضل إذاعة في الشرق الأوسط

جوائز الـ MEMA لراديو
جوائز الـ MEMA لراديو 9090

حصلت إذاعة «راديو 9090» على جائزة أفضل محطة إذاعية فى الشرق الأوسط فى حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد «MEMA - ميما» السنوية، والذى أقيم مساء أمس، بمدينة العلمين الجديدة.

حضر من نجوم «الراديو 9090» كل من الإعلامى عبد الفتاح مصطفى مدير البرامج، والإعلامى محمد نشأت، والإعلامى حسام عصام، والإعلامية إيمان مختار، والإعلامية داليا الخطيب، والإعلامى رامى الحلوانى، والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية هند جاد.

جوائز الـ MEMA
جوائز الـ MEMA
جوائز الـ MEMA

وسلم الفنان والموسيقار هانى مهنا، الجائزة للإعلامى عبدالفتاح مصطفى، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة شريف صلاح. 

ومن جانبه وجه عبدالفتاح مصطفى، الشكر لإدارة الحفل قائلا: «بشكر إدارة الحفل ومستر ماجد حسنى على هذا التكريم، ودائما الراديو 9090 ناجح بفضل جمهوره ومذيعيه، ومبروك لينا كلنا». 

وداعب الموسيقار هانى مهنا، نجوم الراديو خلال تسلمهم الجائزة على المسرح، قائلا: «معقول كل الجمال فى إذاعة 9090، أنتم نجوم تلفزيون». 

يذكر أن الحفل حضره كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، وبمشاركة عدد من الفنانين المكرمين.

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